Плющенко показал фрагмент новой произвольной программы Трусовой

Тренерский штаб Евгения Плющенко поставил новую произвольную программу фигуристке Александре Трусовой.
Программа будет связана с пьесой Уильяма Шекспира «Ромео и Джульета». В первой части будет исполняться песня «Kissing you» в исполнении Крэйга Армстронга, во второй прозвучит композиция «Gentle Night» композитора Абеля Коженевски, в третьей — «Montagues and Capulets» Ричарда Клайдермана. Непосредственным постановщиком программы выступил хореограф Сергей Розанов.
Плющенко обнародовал фрагмент новой произвольной в Instagram. В видео Трусова успешно исполняет каскад из четверного лутца и тройного тулупа.
Трусова тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона с мая 2020 года. Ранее фигуристка работала с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Как передавал NEWS.ru, 31 июля стало известно о переходе в группу Плющенко ещё одной воспитанницы Тутберидзе — чемпионки Европы Алёны Косторной.
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