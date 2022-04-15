«Плющенко прибежал сразу, врачи — через 5–10 минут»: почему упал Семененко

Шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге омрачилось неприятным инцидентом. Евгений Семененко, пытаясь исполнить четверной тулуп, упал и ударился головой об лёд. Врачи увезли фигуриста со льда на носилках, позже ему диагностировали сотрясение мозга. Мы пообщались со зрителями шоу, чтобы понять, как всё произошло и кто виноват в страшном падении Семененко.

Страшное падение

Произошло всё следующим образом. Евгений Семененко зашёл на четверной тулуп, но приземлить элемент ультра-си не удалось — он со всей силы ударился головой об лёд. Сразу после падения фигурист предпринял четыре попытки встать самостоятельно, но тщетно — он постоянно оказывался на льду, а под конец и вовсе рухнул на зрителей, которые сидели в первом ряду.

Через несколько минут фигуриста увезли на носилках со льда в больницу. Первые комментарии о его состоянии стали появляться прямо по ходу шоу. Яна Рудковская сообщила, что спортсмена доставили в 17-ю больницу в Санкт-Петербурга. Фигурист сразу пришёл в сознание и даже мог общаться. О каких-либо травмах конечностей речи не шло. Уже после шоу стало известно, что Жене диагностировали сотрясение мозга.

У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьёзных внутренних повреждений нет, — цитирует Татьяну Мишину ТАСС.

Несчастный случай или вина организаторов?

После этого неприятного инцидента в воздухе повис вопрос: а что же стало причиной такого страшного падения?. Многие ссылаются на организационные проблемы. В чём же они проявились?

Во-первых, сейчас активно продвигается версия о плохом качестве льда. В Сети уже разошлась фотография, на которой заметны лужи на поверхности льда. Предполагается, что это могло стать причиной падения фигуриста. Во-вторых, некоторые отмечают слишком сильное освещение во время выступления фигуристов. Так, по словам журналиста Sport24 Константина Лесика, лёд по периметру был «утыкан софитами». Очень яркое освещение могло дезориентировать в пространстве спортсменов.

Чтобы понять, насколько актуальными были проблемы, которые озвучивались в средствах массовой информации, мы связались со зрителями, которые присутствовали в субботу, 16 апреля, на трибунах в Санкт-Петербурге. Спикеры предпочли сохранить конфиденциальность.

Никаких луж не было, абсолютно обычный лёд. Сам прыжок был под наклоном. Видно было, что неудачно ударился. Что касается освещения, то оно было как на всех шоу. Это явно было неудачное приземление. Никто, кроме него, не заходил на такие прыжки. Максимум исполняли тройной аксель, но не четверные, — сказала одна из зрительниц.

У другой зрительницы тоже не возникло вопросов относительно качества льда, а вот освещение, на её взгляд, могло быть слишком ярким.

Я слышала про версию с лужами, но, честно, я ничего не видела. Хотя я сидела не так далеко. Женя просто неудачно ударился. Если говорить о восприятии с трибуны, то освещение было нормальным, но для фигуристов, возможно, немножко слишком ярким. Могло ли это как-то повлиять — сложный вопрос, — добавила другая зрительница.

Впоследствии с заявление относительно качества льда выступил наставник Евгения Семененко Алексей Мишин. Он отметил, что ледовое покрытие было безукоризненным, а падение связал с нечастным случаем. Позже и другие участники шоу анонимно заявили «Матч ТВ», что качество льда их устроило. Жалобы были только по поводу размеров площадки (она была сокращена) и освещения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Так, чемпионка Европы Алёна Косторная отметила, что выступала чуть ли не наугад из-за яркого света прожекторов.

Он (Женя. — NEWS.ru) не мог встать из-за прожекторов во время шоу. Они светят прямо в глаза, ничего не видно. Мы когда сами катались, тоже ничего не видели. Я вчера наугад выступала. Хорошо ещё, что на зрителей не упала. А с Женей всё будет нормально, — заявила Косторная.

Но это не единственное, на что необходимо обратить внимание. В соцсетях многие отмечали, что спортсмену, который рухнул на зрителей, не очень оперативно оказали медицинскую помощь. Вот что на этот счёт нам сказала одна из зрительниц шоу.

Первый врач подбежал минут через пять к Жене. Плющенко тоже практически сразу прибежал. А носилки доставили только где-то через 10 минут, — добавила зрительница.

Будем надеяться, что в будущем все организационные моменты будут просчитываться ещё более внимательно, а спортсмены откажутся от сложного контента в шоу. Всё-таки ледовые представления не стоят таких жертв.

Желаем Жене скорейшего выздоровления!