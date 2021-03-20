Плющенко поддержал Путина и призвал «брать на заметку» ответ Байдену

https://static.news.ru/photo/cc6d85ee-8ade-11eb-a79f-96000091f725_660.jpg Евгений Плющенко Фото: plushenkoofficial/instagram.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко прокомментировал ответ президента России Владимира Путина лидеру США Джо Байдену. Ранее новый глава Штатов назвал руководителя РФ «убийцей».

Берём на заметку! Так мощно, дипломатично и доходчиво ответить может только наш президент! Не в бровь, а в глаз! – написал Плющенко на своей странице в Instagram.

В пятницу, 19-го марта, президент России, узнав о высказывании Байдена, отметил, что когда кто-то оценивает другие государства, обычно «отзеркаливает» ситуацию и «всегда видит себя». Он вспомнил поговорку «кто как обзывается, тот так и называется», намекнув на «глубокий психологический смысл».

Кроме того, глава РФ предложил провести дискуссию, однако новый президент США оказался занят, а о планах провести открытую встречу он не ответил.

Ранее читатели немецкой прессы восхитились ответом российского президента Владимира Путина на высказывания американского коллеги Джо Байдена. Многие жители ФРГ восприняли его слова как «дипломатический шедевр», писал NEWS.ru.