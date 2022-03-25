Плющенко ответил обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ журналистке из США

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Американская журналистка Кристин Бреннан порадовалась тому, что фигуристы из США смогли выиграть золото в парном катании на чемпионате мира в Монпелье из-за отсутствия на турнире спортсменов из России и Китая. На своей странице в Twitter журналистка отметила, что там, где нет русских и китайцев, не существует проблем.

Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото чемпионата мира в парном катании, — написала Бреннан. Чемпионат мира по...