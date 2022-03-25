Плющенко ответил обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ журналистке из США
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
15:51, 25 марта 2022
Евгений ПлющенкоФото: Павел Кашаев/Global Look Press
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил американской журналистке Кристин Бреннан наслаждаться победами своей сборной, пока российские фигуристы не вышли снова на мировую арену, сообщает Metararings. Ранее журналистка из США заявила, что там, где нет русских и китайцев, не существует проблем. Таким образом она отреагировала на отстранение россиян от чемпионата мира по фигурному катанию.
Пускай пока наслаждаются этими победами. Все понимают, что самые сильные пары у нас, будем продолжать тренироваться и готовиться, скоро всё это решится, — заявил Плющенко.
Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал 23 марта во французском городе Монпелье. Турнир продлится до 27 марта.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой.