Зная и наблюдая за Алиной давно, я высказал некоторые предположения, основываясь в том числе на профессиональных критериях. Как человек не склонный к оскорблениям или злому сарказму я‚ как мне кажется, был исключительно корректен во всех своих оценках, предположениях и высказываниях. Но был бесконечно удивлён вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется мне весьма хамской, — написал Плющенко на своей странице в Instagram.