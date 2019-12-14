https://static.news.ru/photo/5ce01f8e-1f23-11ea-a257-fa163e074e61_660.jpgЕвгений ПлющенкоФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил тренерскому штабу Этери Тутберидзе на критику в свой адрес.
Зная и наблюдая за Алиной давно, я высказал некоторые предположения, основываясь в том числе на профессиональных критериях. Как человек не склонный к оскорблениям или злому сарказму я‚ как мне кажется, был исключительно корректен во всех своих оценках, предположениях и высказываниях. Но был бесконечно удивлён вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется мне весьма хамской, — написал Плющенко на своей странице в Instagram.
Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на критику со стороны Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой в адрес её подопечной Алины Загитовой, которая решила поставить свою карьеру на паузу, писал NEWS.ru.