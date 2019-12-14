Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил тренерскому штабу Этери Тутберидзе на критику в свой адрес.

Зная и наблюдая за Алиной давно, я высказал некоторые предположения, основываясь в том числе на профессиональных критериях. Как человек не склонный к оскорблениям или злому сарказму я‚ как мне кажется, был исключительно корректен во всех своих оценках, предположениях и высказываниях. Но был бесконечно удивлён вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется мне весьма хамской, — написал Плющенко на своей странице в Instagram.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на критику со стороны Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой в адрес её подопечной Алины Загитовой, которая решила поставить свою карьеру на паузу, писал NEWS.ru.

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