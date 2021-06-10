Плющенко отказался признавать Трусову проигравшей ЧР

https://static.news.ru/photo/90d33dc8-ca92-11eb-9554-96000091f725_660.jpg Евгений Плющенко, Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что Александра Трусова выиграла золотую медаль на чемпионате России — 2021 по фигурному катанию. Слова Плющенко передаёт Forbes Russia.

На чемпионате России бывшая подопечная Плющенко Трусова завоевала бронзовую медаль. Первые две строчки заняли ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Камила Валиева.

По мнению Плющенко, даже с травмой Трусова каталась хорошо в короткой и произвольной программах.

Меня никто не переубедит в том, что именно Саша выиграла чемпионат России не только морально, в борьбе с собой, но и с точки зрения оценок. Но у судей оказалось своё видение, — сказал Плющенко.

1 мая Александра Трусова, которая провела под руководством двукратного олимпийского чемпиона сезон-2020/21, вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка в одиночном катании Вероника Жилина, работающая в академии «Ангелы Плющенко», выполнила четверной тулуп на тренировке.