Плющенко оценил слова Пападакис о том, что без россиян хорошо

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что должно пройти время, чтобы у иностранцев изменилось мировоззрение. По его словам, «им промыли мозги односторонней информационной позицией», что Россия плохая. Так он прокомментировал слова коллеги из Франции Габриэлы Пападакис о том, что без российских спортсменов на чемпионате мира в Монпелье было хорошо и спокойно. Слова Плющенко приводит «Спорт-Экспресс».

Им промыли мозги односторонней информационной позицией, что Россия плохая, все у нас плохие. Чего тут обращать внимание? Нужно время, чтобы у людей поменялось мировоззрение. То, что наши самые сильные, — это факт, — сказал Плющенко.

Он добавил, что чемпионат мира без российских фигуристов — неполноценный турнир.

Ранее Пападакис сказала, что на русских косо смотрят, а чемпионат мира без них — что-то особенное.

На чемпионате мира во французском Монпелье не выступали российские фигуристы. Их дисквалифицировали из-за спецоперации РФ на Украине.