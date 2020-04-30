Плющенко объявил о переходе Трусовой в его тренерскую группу

https://static.news.ru/photo/0bc2b31a-8f98-11ea-90f8-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил информацию о переходе российской фигуристки Александры Трусовой в его тренерскую группу.

Процесс начался. Готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу, — цитирует Плющенко ТАСС.

15-летняя фигуристка с 2016 года тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

На чемпионате Европы 2020 года в Граце Трусова заняла третье место. Её обошли другие фигуристки из группы Тутберидзе: Алёна Косторная заняла первое место, Анна Щербакова — второе.

Ранее Трусова рассказала о своём отношении к другой российской спортсменке, которая раньше также занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, Евгении Медведевой, писал NEWS.ru.