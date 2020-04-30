Плющенко объявил о переходе Трусовой в его тренерскую группу

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил информацию о переходе российской фигуристки Александры Трусовой в его тренерскую группу.
Процесс начался. Готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу, —
цитируетПлющенко ТАСС.
15-летняя фигуристка с 2016 года тренировалась в группе Этери Тутберидзе.
На чемпионате Европы 2020 года в Граце Трусова заняла третье место. Её обошли другие фигуристки из группы Тутберидзе: Алёна Косторная заняла первое место, Анна Щербакова — второе.
Ранее Трусова рассказала о своём отношении к другой российской спортсменке, которая раньше также занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, Евгении Медведевой, писал NEWS.ru.
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