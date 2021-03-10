Плющенко назвал своим главным поражением Олимпиаду в Ванкувере

https://static.news.ru/photo/e86981d2-81a9-11eb-a2c9-96000091f725_660.jpg Фото: Yang Lei J/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серебро Олимпиады в Ванкувере стало главным поражением в карьере Евгения Плющенко. Спортсмен назвал своё второе место проигрышем.

В Солт-Лейк-Сити я действительно откатался в короткой программе неудачно. А если мы возьмем Олимпиаду в Ванкувере, то там я катался достойно, чисто, но проиграл. Поэтому мне кажется, что мое главное поражение случилось в Ванкувере, — сказал Плющенко порталу Teleprogramma.pro.

При этом спортсмен подчеркнул, что для его тренера Алексея Мишина главной неудачей стала Олимпиада в Солт-Лейк-Сити.

Плющенко принимал участие в Олимпиаде четыре раза. Два раза он завоевал серебро в одиночном катании: в 2002 и 2010 годах. В 2006-м он стал олимпийским чемпионом в одиночном катании, в 2014-м — в командных соревнованиях.

Ранее Плющенко заявил, что сталкивается с давлением в России. По мнению фигуриста, окружающие всегда ожидали от него большего, писал NEWS.ru.