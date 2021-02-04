Плющенко наказал Гном Гномыча за опоздание на тренировку

https://static.news.ru/photo/e1fe6258-0851-11eb-90d1-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Знаменитый фигурист Евгений Плющенко серьёзно наказал своего сына Сашу за опоздание на тренировку. Восьмилетний Гном Гномыч — так прозвали юного спортсмена родные и пользователи Сети — должен был сделать 50 приседаний.

Видео соответствующего содержания Плющенко-старший разместил в сторис в Instagram. В комментарии спортсмен подчеркнул, что «так будет с каждым», кто опоздает на тренировку.

Саша Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона и продюсера Яны Рудковской. Он с малых лет занимается фигурным катанием, выступает в ледовых шоу и имеет несколько рекламных контрактов, приносящих до 12 миллионов рублей в год.

Ранее NEWS.ru писал о том, что предприниматель из Пензы подал в Роспатент заявку на присвоение марки одежды для детей «Гном-Гномыч», которой он пользуется на протяжении нескольких лет.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что не знала о том, что в одном из регионов страны долгое время выпускают одежду под брендом, созвучным с прозвищем её сына Александра от фигуриста Евгения Плющенко.