Плющенко и Тутберидзе стали тренерами фигуристки Косторной

https://static.news.ru/photo/b9578caa-1de9-11eb-9f7a-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Минспорт внёс изменения в список участников сборной России по фигурному катанию. Тренером фигуристки Алёны Косторной утверждён двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, также тренером спортсменки значится Этери Тутберидзе.

Как уточняется, третьим тренером Косторной является Сергей Розанов, который перешёл от Тутберидзе к Плющенко в мае.

Известно, что Косторная ранее тренировалась у Тутберидзе, однако в конце июля перешла в академию Плющенко. Данный переход спровоцировал открытый конфликт между тренерскими командами.

В сезоне-2020/21 Косторная представит клуб «Самбо-70», где работает Тутберидзе. Переход фигуристки к Плющенко пока не оформлен официально.

Ранее NEWS.ru писал, что Косторная объяснила своё решение уйти от взрастившей её Тутберидзе в команду Плющенко.

После выступления с короткой программой на контрольных прокатах в Москве спортсменка заявила, что приняла решение уйти от Тутберидзе из-за того, что не могла больше тренироваться на одном льду с 10-летними детьми.