Плющенко и Трусова исполнили совместный прыжок

https://static.news.ru/photo/eeac7898-ae22-11ea-acb0-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своей подопечной фигуристкой Александрой Трусовой исполнил совместный прыжок.

Плющенко поделился видео с тренировки со своими подписчиками на странице в Instagram. Вместе с ними прыжок также исполнил хореограф-постановщик в академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов.

Ранее Плющенко сообщил, что его подопечная, 15-летняя фигуристка Александра Трусова, на тренировке прыгнула четверной риттбергер. Это единственный элемент в женском фигурном катании, который до сих пор не выполняла на соревнованиях ни одна фигуристка в мире. Команда Плющенко сейчас находится на сборах в Кисловодске, писал NEWS.ru.

Не так давно Трусова ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе в команду Плющенко. Под его руководством она надеется воплотить в жизнь свою главную мечту — победить на Олимпийских играх.