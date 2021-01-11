Плющенко ещё повоюет: сезон в фигурном катании будет спасён

Обычно во второй части сезона в фигурном катании проходят самые важные соревнования: чемпионат Европы и чемпионат мира. Но в этот раз всё идёт наперекосяк: главные состязания Старого Света уже официально отменили, а судьба единственного выжившего международного турнира — чемпионата мира — до сих пор находится под вопросом. Неужели в таком случае чемпионат России стал последним ярким аккордом в нынешнем соревновательном году? Не тут-то было. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) готовит план по спасению второй части сезона. Какие турниры состоятся до конца сезона, рассказывает NEWS.ru.

Взрослые

В первую очередь необходимо отталкиваться от того, что чемпионат мира всё ещё планируют провести. 28 января Международный союз конькобежцев (ISU) примет окончательное решение по данному вопросу, а пока мы держим в уме, что турнир пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

В связи с этим встаёт вопрос, как быть с отбором на главный старт сезона. Фактически мы провели чемпионат России, который в любой другой ситуации почти на 100% мог определить составы на последующие международные состязания (напомним, что у РФ три максимальные квоты во всех дисциплинах, кроме мужской) и в целом сформировать состав сборной на следующий год.

Однако ввиду того, что на главный старт страны не приехало большое количество лидеров, считать прошедшие в Челябинске соревнования полноценным отбором тоже нельзя. По итогам чемпионата России путёвку на главный старт года оформили себе только победители соревнований (Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин). А вот остальным участникам придётся побороться за оставшиеся места на финале Кубка России.

Изначально эти соревнования должны были пройти в Великом Новгороде с 23 по 27 февраля, но ФФККР объявила, что финал Кубка России будет перенесён в Москву. Скорее всего, главная причина — новый статус турнира вкупе с большим количеством участников. В каком именно формате пройдёт состязание, пока неизвестно, будут ли как-то учитываться результаты за выступление на ЧР — тоже открытый вопрос.

Михаил Коляда Максим Богодвид/РИА Новости

Но в чём нет сомнений, так это в том, что финал Кубка России станет мощным турниром. У этого ранее совсем непривлекательного состязания есть даже шанс переплюнуть по накалу сверхзрелищный турнир в Челябинске. Ведь в Москве соберутся все без исключения лидеры (если, не дай бог, снова кто-то не заболеет), а отборочный статус только добавит огонька всему этому делу.

А что будет, если чемпионат мира отменят? Это худший вариант из всех возможных, но такая вероятность высока. Во-первых, у нас есть примеры того, как ISU безжалостно расправлялся с другими турнирами. Во-вторых, информация о том, что Швеция отменила все домашние соревнования по фигурному катанию до конца сезона, не добавляет энтузиазма (ЧМ должен пройти в Стокгольме).

Впрочем, даже возможная отмена чемпионата мира никак не повлияет на финал Кубка России. Он в любом случае состоится, а лидеры сборной, дабы совсем не остаться без соревновательной практики до начала сентября, соберутся в Москве. Одним словом, борьбе быть и противостоянию Плющенко — Тутберидзе — тоже.

Но и это не всё. Президент ФФККР Александр Горшков после чемпионата России обещал, что во второй части сезона для наших спортсменов будут организованы новые состязания, и обещание своё сдержал. Накануне стало известно, что федерация намерена провести командный турнир.

Точный формат состязания ещё не определён, но уже известно, что соревноваться между собой будут лидеры нашей сборной, которых разделят на две равные по силе команды. Скорее всего, их состав будет комплектоваться по результатам прошедшего ЧР. При этом отмечается, что фигуристы, которые по болезни пропустили национальный чемпионат, тоже будут распределены по командам.

Этот турнир не будет иметь никакой соревновательной важности, результаты командного состязания не будут влиять ровным счётом ни на что. Единственное, фигуристы получат дополнительную практику, а российская публика, влюблённая в фигурное катание, — ещё одно яркое зрелище. Что касается дат, то командный турнир планируют провести в середине февраля.

Юниоры

Камила Валиева Сергей Булкин/NEWS.ru

От безвольных решений ISU пострадали больше всех юниоры. Международный союз конькобежцев отменил подчистую все соревнования. Но по российским юным фигуристам это обстоятельство ударило в меньшей степени.

На протяжении всего сезона юниоры рубились наравне со взрослыми на этапах Кубка России, принимали участие в одном из главных соревнований сезона в Челябинске, а с 1 по 5 февраля ещё схлестнутся в рамках первенства России. В Красноярске поборются такие фигуристки, как Дарья Учачёва, Майя Хромых и вице-чемпионка страны Камила Валиева.

Однако кульминация в юниорских соревнованиях, скорее всего, придётся на другой турнир. Идут разговоры о том, что ФФККР хочет провести в марте на территории нашей страны состязание с приглашением иностранных фигуристов. Идея хорошая, особенно с учётом того, что чемпионат мира среди юниоров, который должен был состояться в китайском Харбине, отменили. Но ввиду того, что Европа сейчас находится в полном локдауне (про Америку и Азию вообще молчим), осуществить эту идею будет непросто.

Впрочем, до марта ещё многое может измениться.