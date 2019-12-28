Фигурист и тренер Евгений Плющенко получил серьёзную травму в любительском хоккейном матче. Знаменитому спортсмену понадобилась помощь хирургов.
В реалити-шоу своей супруги Яны Рудковской Плющенко рассказал, что клюшка попала ему под визор шлема. По словам спортсмена, в первые секунды он подумал, что лишился глаза.
Я почувствовал, что у меня течёт кровь, страх был. Это ужасно, —
цитируетпострадавшего Life.
Рану пришлось зашивать врачам. Операция продолжалась около часа. По словам хирургов, если бы клюшка попала на миллиметр в сторону, то «глаза бы не было».
Ранее, как передавал NEWS.ru, Евгений Плющенко заявил, что зарабатывает меньше своего шестилетнего сына Александра. Ребёнок занимается фигурным катанием, продолжая дело знаменитого отца.
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