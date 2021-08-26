Пловец Жданов завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио

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Российский пловец Роман Жданов завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем.

В финале россиянин показал время 1.26,95 минуты. Первое место занял японец Такаюки Сузуки, второе — итальянец Луиджи Беджиато. Накануне Жданов завоевал золото на дистанции 50 м брассом.

В активе паралимпийской сборной России на данный момент восемь медалей: четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые.

Паралимпиада стартовала 24 августа в Токио. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.

Ранее сообщалось, что пловец Даниленко завоевал первую для России медаль на Паралимпийских играх в Токио. Он принёс бронзу на дистанции 100 м на спине.