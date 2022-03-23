Пловец Рылов отказался от участия в чемпионате мира

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова раскритиковала Кубок Первого канала. Она считает, что проводить подобные шоу в период, когда российских спортсменов гонят со всех международных турниров, смехотворно. По её мнению, соревнования не принесут никакой пользы. Слова спортсменки приводит «Газета.Ru».

Я считаю, что это пир во время чумы. Практика? Ну какая это может быть практика после Олимпийских игр? На что практикуемся? Нас отовсюду выгнали. И что дальше? Куда пойдем-то? Я...