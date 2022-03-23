Пловец Рылов отказался от участия в чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отказался от участия в чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил журналист Василий Конов. По его словам, российский спортсмен сделал это в знак поддержки отстранённых от международных соревнований соотечественников.
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С начала спецоперации на Украине большинство международных спортивных федераций отстранили российских спортсменов от международных соревнований на неопределённый срок.
Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил своё решение и запретил российским и белорусским атлетам участвовать в Паралимпиаде в Пекине. Это было вызвано напряжённой обстановкой в Олимпийской деревне и нежеланием ряда стран соревноваться с россиянами и белорусами.