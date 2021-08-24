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Пловец Даниленко завоевал первую для России медаль на Паралимпийских играх в Токио. Он принёс бронзу на дистанции 100 м на спине.

В финале Даниленко финишировал со временем 2 минуты 02,74 секунды. Первое место занял чилиец Альберто Абарса. Его время - 2.00,40. На втором месте — бразилец Габриэль дос Сантос Араужо (2.02,47).

Паралимпиада стартовала 24 августа в Токио. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.

Ранее сообщалось, что спортивный журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что не все украинские паралимпийцы прислушались к просьбе главы Паралимпийского комитета Украины покинуть церемонию открытия, чтобы не стоять рядом со спортсменами из России.