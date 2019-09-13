Американская пловчиха Брекинн Уиллис была дисквалифицирована после победы в заплыве на 100 м на турнире в штате Аляска из-за слишком открытого купальника.
Как сообщает The Sun, судьи посчитали, что 17-летняя спортсменка хотела привлечь внимание к своим ягодицам, однако, как заявила Уиллис, она подвернула купальник в области ягодиц для удобства, поскольку испытывала дискомфорт.
Кроме того, организаторов турнира обвинили в расизме и сексизме, так как спортсменка была единственной представительницей смешанной расы на турнире, и только она подверглась санкциям.
Голландскую пловчиху Киру Туссен ранее дисквалифицировали за допинг, писал News.ru.