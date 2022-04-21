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Пловца Рылова отстранили от всех соревнований за участие в митинге

Пловца Рылова отстранили от соревнований на девять месяцев за участие в митинге
09:13, 22 апреля 2022
Пловца Рылова отстранили от всех соревнований за участие в митинге
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Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком в девять месяцев, говорится на сайте организации. Это решение вызвано участием спортсмена в митинге в «Лужниках».

18 марта Евгений Рылов и ряд других спортсменов приняли участие в концерте-митинге, посвящённом восьмилетию возвращения Крыма. Мероприятие проходило под названием «Zа мир против нацизма! Zа Россию! Zа президента!». После митинга FINA открыла дисциплинарное дело в отношении спортсмена.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил гроссмейстера Сергея Карякина и двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова за патриотическую позицию. По словам Матыцина, эти спортсмены показали пример всем россиянам.

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