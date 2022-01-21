Плохой день Плющенко: ученица Тутберидзе снова всех сделала на юниорском ЧР

Софья Акатьева из группы Этери Тутберидзе стала двукратной чемпионкой России среди юниоров. В Саранске на первенстве страны ей не было равных. Ни талантливая Софья Самоделкина из ЦСКА, ни подопечные Евгения Плющенко не смогли ничего противопоставить ученице Тутберидзе. Уверенная победа Софы с отрывом почти в 20 баллов. Подводим итоги первенства страны среди девушек.

Первенство России среди юниров в Саранске изначально было анонсировано как противостояние двух тренерских блоков — команды Тутберидзе против команды Плющенко. Оба тренерских штаба приехали на соревнования с целым десантом из учениц, претендующих на высокие места. Но нужно сказать, что не только их подопечные вызывали интерес. Софья Самоделкина из ЦСКА также считалась одной из фавориток турнира. Яркий состав учениц, борьба двух непримиримых штаба — интриг перед соревнованиями было полно.

После первого соревновательного дня лидерство захватила Софья Акатьева, следом шала тёзка Самоделкина из ЦСКА, а на третьем промежуточном месте ещё одна ученица Тутберидзе Аделия Петросян. Подопечные Плющенко немного отстали от своих оппоненток, но произвольные программы и наличие элементов ультра-си могли перевернуть весь расклад.

Зинина и Титова не справились

Итак, произвольные. Если Муравьёва, Жилина и даже Титова из «Ангелов» Плющенко после короткой программы оставили за собой возможность побороться за пьедестал, то шансы Анастасии Зининой были равны нулю. После короткой фигуристка занимала только 17 место. Хотя бы немного исправить положение дела в произвольной, к сожалению, у неё не получилось. И этот прокат вышел грязным. Итог — 18 место. А ведь на старте сезона Зинина побеждала на первенстве Москвы и брала медали юниорских этапов Гран-при. Очень стремительный спад.

Следующей из группы Плющенко на льду появилась Софья Титова. Она отлично справилась с короткой программой в первый соревновательный день, но вот произвольную откатать чисто у неё не получилось. Сделала бабочку на тройном акселе, допустила ошибку на четверном сальхове и приземлила тройной флип со степ-аутом. Это явно не тот прокат, на который рассчитывала ученица Плющенко. По итогу выступлений фигуристка набрала только 190,31 за обе программы и расположилась на восьмом месте. В целом неплохой результат для 12-летней спортсменки. Потенциал у неё в любом случае есть.

Из второй разминки также стоит отметить Алиса Двоеглазову, представляющая группу Этери Тутберидзе. Юная фигуристка сходу приземлила два четверных прыжка: тулуп в каскаде и сольный. Не коснись Алиса под занавес программы дважды льда, прокат получился бы вообще идеальным. Впрочем, эти досадные помарки не испортили впечатления от проката. Результат в 206,83 является важным тому подтверждением. Она завершила соревнования на четвёртой строчке.

Софья Муравьева Maksim Konstantinov/Global Look Press

Муравьёва до сих пор не отошла от взрослого ЧР

Разминку сильнейших открывала Софья Муравьёва из «Ангелов». В короткой программе фигуристка завалила тройной аксель, который шёл в каскаде. Это серьёзная ошибка стоила ей немаленьких баллов. В произвольной необходимо было выжимать максимум, но справиться с этой задачей она не смогла. Второй триксель был сделан со степ-аутом, а на лутце в три оборота и вовсе случилось падение. Не лучшее выступление Сони. По ходу сезона она демонстрировала куда более чистые прокаты. Возможно, в какой-то степени её не отпустила до сих пор ситуация со странным штрафом на взрослом чемпионате страны.

За свой прокат фигуристка получила 211,62 балла. Она поднялась на промежуточное первое место, но было очевидно что она не задержится в лидерах.

Жилина провалилась

Изначально казалось, что Верника Жилина из «Ангелов» ближе всего в борьбе за попадание на пьедестал. На подобный сценарий намекало не только промежуточное четвёртое место после короткой, но и наличие четверных прыжков в арсенале фигуристки. Было очевидно, что в произвольной она не откажется от элементов ультра-си. Так оно и произошло. Правда, справится со своими прыжками фигуристке не удалось.

Она завалила все три четверных прыжка — два тулупа и сальхов. После такого неудачного выступления речи о пьедестале и быть не могло. Верника только 12. Пока бывшие одногруппницы из команды Тутберидзе для неё совсем недосягаемы.

Аделия Петросян Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петросян и Самоделкина не были идеальны

Не задался прокат в произвольной и у Аделии Петрясян. Все мы помним как ещё пару недель назад фигуристка с лёгкостью приземляла два четверных риттбкергера в программе. Повторить подобный трюк на первенстве страны среди юниоров ей не удалось. Оба прыжка получились с ошибками. Итог — только пятая строчка.

Талантливая ученица Сергея Давыдова из ЦСКА выдала качественный прокат на в короткой программе, но справится с произвольной ей не удалось. Начало программы получилось очень смазанным — падение на лутце, касание льда на сальхове. Впрочем, несмотря на неприятные ошибки, ей удалось сохранить за собой вторую строчку. Во многом этому способствовал запас баллов после короткой.

Акатьев — лучшая

А вот Софья Акатьева в своей произвольной программе почти была близка к идеалу. Да, ей не удалось сделать четверной тулуп в середине программы (был только тулуп в два оборота), но помимо него она приземлила ещё три четверных и тройной аксель. Этот убойный набор гарантировал ей первое место с отрывом от ближайшей соперницы почти в 20 баллов. Таким образом, Софья Акатьев стала двукратной чемпионкой страны среди юниоров.

На турнире в Саранске в Саранске ошибались как ученицы Тутберидзе, так и Плющенко. Однако прокаты подопечных двукратного олимпийского чемпиона оставили всё равно намного больше вопросов. Эта битва завершилась снова не в пользу Плющенко.