«Пир во время чумы»: тренер Великова раскритиковала Кубок Первого канала

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила в Telegram-канале, что не будет участвовать в чемпионате России. Причиной она назвала состояние здоровья. Подробностей заболевания спортсменка не раскрыла. Турнир пройдёт в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.

Соревновательный сезон для меня закончен. Врачи не дают добро. Чемпионат России в Сыктывкаре я вынуждена пропустить. Подробностей не будет, — написала Степанова. Спортсменка пояснила, что любая информация о состоянии здоровья...