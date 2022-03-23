«Пир во время чумы»: тренер Великова раскритиковала Кубок Первого канала
Людмила Великова: я считаю, что это пир во время чумы
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
17:28, 23 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова раскритиковала Кубок Первого канала. Она считает, что проводить подобные шоу в период, когда российских спортсменов гонят со всех международных турниров, смехотворно. Её слова приводит Газета.ru.
Я считаю, что это пир во время чумы. Практика? Ну какая это может быть практика после Олимпийских игр? На что практикуемся? Нас отовсюду выгнали. И что дальше? Куда пойдем-то? Я не знаю, для чего эти увеселения. Все же прекрасно понимают, что это постановка. Это же шоу, это не соревнования. С кем соревноваться-то? Самим с собой, — заявила Великова.
Кубок Первого канала пройдёт в Саранске с 25 по 27 февраля.
Ранее сообщалось, что объявлен состав фигуристов, которые выступят на Кубке Первого канала. В женской команде выступят Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. За мужскую на лёд выйдут следующие спортсмены: Михаил Коляда, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.