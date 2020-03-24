https://static.news.ru/photo/e5356800-6da0-11ea-ab0d-fa163e074e61_660.jpg Стина Нильссон Фото: Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал о перспективах элитной шведской лыжницы Стины Нильссон в биатлоне.

Для меня её решение перейти в биатлон стало таким же сюрпризом, как и для всех. Если у неё получится научиться стрелять, это будет очень сильная биатлонистка. Я бы не сказал, что она чистый спринтер. У неё очень хорошие аэробные данные. На Олимпиаде она была третьей на 30 км, на Кубке мира она побеждала Терезу Йохауг в эстафете, поэтому у неё превосходные данные для биатлона, даже лучше, чем у Дениз Херрман, — рассказал Пихлер NEWS.ru.

Также специалист отметил, что готов делиться с тренерами сборной Швеции своим опытом по работе с лыжницами Магдаленой Форсберг и Анной Карин Улофссон, а приход Нильссон будет полезен и для других спортсменок, в том числе лидера команды Ханны Эберг, которая может улучшить свою лыжную подготовку рядом с таким сильным спарринг-партнёром.

Как писал NEWS.ru, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Швеции Стина Нильссон приняла решение перейти в биатлон.