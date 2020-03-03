https://static.news.ru/photo/afc354f6-5d3e-11ea-bbd2-fa163e074e61_660.jpg Вольфганг Пихлер Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Бывший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер считает, что россиянину Александру Логинову необходимо рассказать объяснить, как в его организм попал эритропоэтин (ЭПО).

Конечно, всему миру интересно, что же там на самом деле тогда происходило. Это касается и Логинова, и [Ирины] Старых. Возможно, он сможет указать на то, что это была не его вина и за этим кто-то стоял, — цитирует Пихлера ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.