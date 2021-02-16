Пихлер рассказал о дурном влиянии Губерниева на российский биатлон

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Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев объяснил, с чем связаны проблемы Светланы Мироновой в стрельбе и что помогло их решить в индивидуальной гонке.

Мне кажется, у неё чаще проблемы возникают не при ветре, а в контактной борьбе. В прошлом году она зашла на штрафной круг в эстафете, в Эстерсунде взяла шесть запасных патронов....