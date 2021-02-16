Пихлер рассказал о дурном влиянии Губерниева на российский биатлон

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону и экс-главный тренер сборной Швеции, немецкий специалист Вольфганг Пихлер рассказал о губительном влиянии на российский биатлон комментатора Дмитрия Губерниева.
Губерниев — худший. Он плохо влияет на российский биатлон. Он очень много болтает и думает, что он большой эксперт, но он даже не понимает, какое огромное давление на спортсменов он оказывает. Даже не хочу говорить про Губерниева! У нас было много не очень приятных эпизодов. Пресса должна поддерживать спортсменов, а не вечно их ругать, — рассказал Пихлер «Спорт-Экспрессу».
В 2018 году Вольфганг Пихлер завершил карьеру биатлонного тренера и работает специалистом олимпийского комитета Швеции.
Как писал NEWS.ru, бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев объяснил, с чем связаны проблемы Светланы Мироновой в стрельбе и что помогло их решить в индивидуальной гонке.