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Пихлер рассказал о дурном влиянии Губерниева на российский биатлон

08:17, 17 февраля 2021 48
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону и экс-главный тренер сборной Швеции, немецкий специалист Вольфганг Пихлер рассказал о губительном влиянии на российский биатлон комментатора Дмитрия Губерниева.

Губерниев — худший. Он плохо влияет на российский биатлон. Он очень много болтает и думает, что он большой эксперт, но он даже не понимает, какое огромное давление на спортсменов он оказывает. Даже не хочу говорить про Губерниева! У нас было много не очень приятных эпизодов. Пресса должна поддерживать спортсменов, а не вечно их ругать, — рассказал Пихлер «Спорт-Экспрессу».

В 2018 году Вольфганг Пихлер завершил карьеру биатлонного тренера и работает специалистом олимпийского комитета Швеции.

Как писал NEWS.ru, бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев объяснил, с чем связаны проблемы Светланы Мироновой в стрельбе и что помогло их решить в индивидуальной гонке.

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