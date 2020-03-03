https://static.news.ru/photo/158b0ca6-5d4a-11ea-b6c2-fa163e074e61_660.jpgФото: Kalle Parkkinen/Global Look Press
Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер резко высказался об обысках у Александра Логинова во время чемпионата мира в Италии.
Это неправильно, считаю это ненормальным. То, что произошло, считаю некорректным. Это просто было нечестно. Логинов был в хорошей форме, он талантливый парень и хороший спортсмен, — цитирует Пихлера ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.