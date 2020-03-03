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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что у спортсменов минимальные шансы заразиться коронавирусом на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.

Мы живём на стадионе, допуск посторонних лиц сюда ограничен. Это в плане того, какова вероятность контакта с посторонними и заражения. Здесь минимальна, — цитирует Хованцева РИА Новости. Он отметил, что...