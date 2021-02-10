Песня «Катюша» будет звучать вместо гимна России на ЧМ по кёрлингу

https://static.news.ru/photo/d4d77c44-6b99-11eb-87e2-96000091f725_660.jpg Фото: LGT World Women's Curling Championship 2021 in Schaffhausen/facebook.com

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв рассказал, с какой композицией сборная России отправится на чемпионат мира среди женщин, который пройдёт в Швейцарии с 20 по 28 марта.

Мы отправимся с той композицией, которую утвердил Олимпийский комитет, то есть с «Катюшей», — сказал Свищёв корреспонденту NEWS.ru.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать со своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В Нидерландах в феврале и марте пройдут чемпионаты мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Там впервые, в случае если россияне займут призовые места, во время награждения прозвучит музыка Чайковского.

Ранее NEWS.ru писал, что Свищёв отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) утвердить музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского для награждения представителей сборной России по конькобежному спорту и шорт-треку на чемпионатах мира.