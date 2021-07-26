Песков заявил об отсутствии возможности у Путина следить за Олимпиадой

Ли Кифер и Инна Дериглазова во время финального поединка на рапирах

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, рассказал, удаётся ли Владимиру Путину следить за Олимпиадой-2020 в Токио. Его слова передаёт РИА Новости.

У Путина нет возможности смотреть за всеми олимпийскими соревнованиями, но все болеют за наших и ждут побед, — сказал Песков.

Летние Игры проходят в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Российский лидер также не присутствовал на церемонии открытия. Песков связал это с пандемией коронавируса и назвал 2021 год «особенным» годом, связанным с «особенным режимом проведения Игр».

Ранее протестующие окружили стадион в Токио, на котором проходила церемония открытия Олимпиады-2020. Жители столицы Японии выступали против проведения соревнований.