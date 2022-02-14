Песков отреагировал на решение суда по фигуристке Валиевой

В Кремле желают российской фигуристке Камиле Валиевой выиграть личный зачёт Олимпиады в Пекине после того, как суд разрешил ей принять в нём участие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он также понадеялся, что ОИ в Пекине станут последними, где Россия выступает без флага и гимна.

Мы, как и все, рады, что Камила сможет продолжить участие в индивидуальном зачёте. Что касается нашей золотой медали в командном зачёте, мы надеемся, что она скоро будет вручена. Хотя какие-то процедуры ещё могут предстоять. Это требует активной работы со стороны наших спортивных властей, — сказал Песков.

Он также пожелал Валиевой выиграть Олимпиаду, так как это является мечтой каждого спортсмена.

Кроме того, Песков выразил надежду, что Олимпиада-2022 в Пекине — последняя, где Россия выступает без флага и гимна. Со следующих Игр команда должна вернуться в полноценный национальный режим участия.

Ранее в понедельник МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командника Олимпиады. В нём сборная России с Валиевой в составе одержала победу и завоевала золотые медали.

Сдавшая положительную допинг-пробу на триметазидин россиянка была вначале отстранена от Олимпийских игр, затем вновь допущена, и 14 февраля Международный спортивный суд (CAS) подтвердил, что она сможет принять участие в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине, который стартует 15 февраля.