«Противоречит идее спорта»: Песков об отстранении российских спортсменов
Михаил Потапов
Михаил Потапов
12:48, 22 апреля 2022
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов на митинге-концерте в «Лужниках»Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Санкции в отношении российских спортсменов противоречат идее спорта, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал отстранение российских теннисистов от Уимблдона, а также дисквалификацию пловца Евгения Рылова. Слова Пескова приводит «Р-Спорт».
Мы знаем, мы видим, что, к сожалению, идёт продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта. Наши теннисисты и теперь Международная федерация плавания. Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта, — сказал Песков.
Он добавил, что это вредит международным соревнованиям, ведь сильнейшие не получают возможности в них участвовать.
Накануне FINA отстранила на девять месяцев двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации. Это решение вызвано участием спортсмена в митинге в «Лужниках».
20 апреля российских и белорусских теннисистов официально отстранили от участия в Уимблдоне.