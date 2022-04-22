«Противоречит идее спорта»: Песков об отстранении российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов на митинге-концерте в «Лужниках»

Санкции в отношении российских спортсменов противоречат идее спорта, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал отстранение российских теннисистов от Уимблдона, а также дисквалификацию пловца Евгения Рылова. Слова Пескова приводит «Р-Спорт».

Мы знаем, мы видим, что, к сожалению, идёт продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта. Наши теннисисты и теперь Международная федерация плавания. Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта, — сказал Песков.

Он добавил, что это вредит международным соревнованиям, ведь сильнейшие не получают возможности в них участвовать.

Накануне FINA отстранила на девять месяцев двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации. Это решение вызвано участием спортсмена в митинге в «Лужниках».

20 апреля российских и белорусских теннисистов официально отстранили от участия в Уимблдоне.