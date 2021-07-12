Песков о бойкоте США Олимпиады-2022: главное, чтобы спортсменов не касалось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что в ситуации с возможным бойкотом США зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не должны пострадать спортсмены. Он подчеркнул, что в России ратуют за то, чтобы политика не оказывала влияние на олимпийские дела. Его слова приводит РИА Новости.

Главное, в плане Олимпиады, чтобы спортсменов ничего не касалось. Вы знаете, что мы ратуем за то, чтобы никакая политика не привносилась в олимпийские дела, в идеи олимпизма. Об этом всегда и неоднократно говорил наш президент [Владимир] Путин. Мы сохраняем свою позицию, — заявил Песков.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

Ранее в МИД КНР выразили недовольство решением США бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. Китайская сторона пообещала принять решительные контрмеры против США.