https://static.news.ru/photo/81369a8c-e366-11e9-8038-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.ru

Любители-спортсмены приняли участие в Первом спортивном фестивале электротранспорта, который прошёл в Красногорске на стадионе «Зоркий».

Участники соревновались на электровелосипедах E-Bike Racing 2019, электросамокатах E-Scooter Racing 2019, моноколёсах. Также прошла гонка профессионалов, в которой участвовал чемпион мира в групповой гонке 2003 года Сергей Лагутин.

Почётным гостем фестиваля стал многократный чемпион СССР на треке, победитель велогонки мира 1978 и 1980 годов Саид Гусейнов.

Организаторами выступили Общество развития электровелосипедного и электромоторного спорта при поддержке самой популярной в мире серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo Russia и RCA Russian Cicling Academy.

Международный союз велосипедистов (UCI) назвалстраны, где пройдёт чемпионат мира по велоспорту на 2022–2024 годы, писал News.ru.