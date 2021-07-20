Первый канал подготовил самое масштабное освещение Олимпиады-2020

Стали известны планы по освещению Олимпиады-2020 в Токио, которая пройдёт с 23 июля по 8 августа. Первый канал обеспечит зрителям максимально оперативный доступ ко всему происходящему в столице Японии непосредственно с мест событий.

Российские олимпийцы познакомят зрителей с Олимпиадой «изнутри», а также будут делиться собственными эмоциями и впечатлениями в эксклюзивных видеоблогах, — сказано в заявлении.

Каждый вечер будут выходить «Дневники Олимпиады», сообщается на сайте телеканала. Кроме того, зрителей ожидает прямая трансляция церемонии открытия Игр в пятницу в 14:00. Если вдруг прямое включение посмотреть не удастся, то повтор события будет в 21:30.

Зрители смогут насладиться соревнованиями по спортивной гимнастике, фехтованию (индивидуальная сабля и командная рапира у женщин и индивидуальная рапира у мужчин), лёгкой атлетике, теннису, мужскому и женскому волейболу, водному поло, регби, гандболу, пляжному волейболу и новому виду баскетбола 3×3. Плюс зрители смогут понаблюдать за боксом, дзюдо, стрельбой и прыжками в воду.

Зрители лучше познакомятся с легкоатлетами Марией Ласицкене и Сергеем Шубенковым, рядом спортивных гимнастов, пловцов, теннисистов, гандболистов и боксёров.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял новый девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни — Citius, altius, fortius — communis).