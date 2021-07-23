Первый канал назвал причину игнорирования Украины на церемонии открытия ОИ

В пресс-службе Первого канала объяснили, почему выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады был проигнорирован. По словам представителей, это связано с обязательствами перед рекламными партнерами, передаёт РБК.

Парад спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр длится около двух часов. Чтобы выполнить все коммерческие обязательства перед партнёрами, его нужно иногда прерывать рекламой, — сказали в пресс-службе.

Ранее во время прямой трансляции церемонии открытия телеканал не стал показывать выход национальной команды, показав вместо этого рекламные ролики.

Олимпийская сборная России вышла на стадион в Токио, где в настоящий момент проходит церемония открытия летних Олимпийских игр, под 77-м номером. Знаменосцами национальной команды стали волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.