NEWS.ru настаивает: если мы не хотим потерять те драгоценные крохи, которые остались у российской лёгкой атлетики после череды разрушительных допинговых скандалов, сменившемуся руководству спортивного министерства нужно в кратчайшие сроки потушить разгорающийся конфликт между руководством Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и группой ведущих атлетов во главе с Марией Ласицкене.

Налицо полный пофигизм ВФЛА к атлетам

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, а также лучший отечественный барьерист Сергей Шубенков, победительница мирового первенства по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова и один из сильнейших российских метателей молота Сергей Литвинов, уставшие ждать от ВФЛА реальных шагов по возвращению российским легкоатлетам статуса полноценных представителей своей страны на международных соревнованиях, самостоятельно создали в Instagram страничку комиссии атлетов федерации, чтобы постоянно быть на связи с коллегами со всей страны, оперативно решая постоянно возникающие вопросы и проблемы.

Пожалуй, этот факт красноречиво доказывает, что точка возврата в этом конфликте пройдена: наши легкоатлетические звезды утратили последние граммы доверия к ВФЛА, фактически создав свою альтернативную, пусть и не официальную организацию.

Чаша терпения Ласицкене и её соратников наполнялась долго. Сначала атлеты связывали надежды с тем, что после отставки с поста главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина и прихода в федерацию новых людей положение дел начнёт меняться к лучшему. Та же Мария уже устала во всех интервью твердить, как мантру, что её угнетает выступление на международных соревнованиях без флага и гимна, с непонятным статусом нейтрального атлета. Но она-то хотя бы ещё выступает, а десятки российских атлетов лишены даже такой возможности, не получив от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) индивидуального допуска к стартам.

Инициативная группа писала открытые письма руководству ВФЛА, призывая дать ответы на многочисленные вопросы, в частности, что конкретно было сделано федерацией за последние месяцы, чтобы процесс выдачи нейтральных статусов российским легкоатлетам был возобновлён? Какие были получены ответы? Какие ещё шаги были предприняты? Также шла речь о проваленных ВФЛА сроках по разработке и утверждению дорожной карты по устранению федерацией допущенных нарушений антидопинговых правил.

Мария Ласицкене Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом говорилось и о том, что дата выбора нового президента ВФЛА — 28 февраля — автоматически ставит крест на зимнем сезоне тех российских легкоатлетов, которые могли бы принять в нём участие, и даже выступить на чемпионате мира в закрытых помещениях, запланированном на середину марта в китайском Нанкине.

Иными словами, со стороны ВФЛА налицо полный пофигизм к собственным спортсменам, лучшие из которых в сложнейших условиях тотального прессинга ещё как-то ухитряются показывать высокие результаты на тех стартах, на которые получают доступ.

Одними ультиматумами сыт не будешь

Поняв, что помощи ждать неоткуда, Ласицкене и компания пошли ва-банк, фактически объявив федерации войну. Сначала Мария заявила, что прекращает всякое общение с ВФЛА, пока её руководство не подаст в отставку.

Отказываюсь от любых личных контактов с ВФЛА, потому что не считаю нынешний президиум и руководство федерации легитимными, — сказала Ласицкене ТАСС.

Также последовало обращение комиссии спортсменов ВФЛА к Минспорту и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) с просьбой приостановить государственную аккредитацию легкоатлетической федерации и исключить её из ОКР.

Затем Ласицкене и вовсе сделала пару ультимативных заявлений, отказавшись от выступления на традиционном февральском турнире «Русская зима» в Москве, а также объявив, что она выйдет из состава ВФЛА, если на предстоящих выборах федерацию возглавит человек из команды бывшего президента федерации Шляхтина.

Решение не выступать на «Русской зиме» — это своего рода реакция на то, что сейчас происходит в российской лёгкой атлетике и на людей, которые всё ещё стоят у руля ВФЛА, — цитирует Марию РИА Новости.

Если предстоящие выборы выиграет Юлия Тарасенко, Андрей Крупорушников или кто-ещё из команды Шляхтина, я буду искать варианты выхода из-под юрисдикции ВФЛА, — приводит слова Ласицкене РИА Новости.

При этом Мария подчеркнула, что речь ни в коем случае не идёт о смене гражданства. Трёхкратная чемпионка мира не раз заявляла, что была и остаётся российской спортсменкой, и ни при каких условиях не намерена рассматривать вопрос о выступлении за другую страну.

Между тем 16 января истёк срок, который World Athletics дала ВФЛА для официального ответа на обвинения в адрес предыдущего руководства российской лёгкой атлетики. Ответ так и не был предоставлен, а значит, допуска к международным стартам в ближайшее время атлеты из России не получат.

События последнего месяца ясно дают понять, что противостояние ВФЛА и ведущих российских легкоатлетов только углубляет пропасть между враждующими сторонами, и в итоге в эту пропасть в скором времени может безвозвратно улететь вся отечественная «королева спорта».

Так что самое время вмешаться в этот конфликт свежеиспечённому министру спорта. И, похоже, понадобится хирургическое вмешательство — в виде роспуска и ликвидации старой ВФЛА и создания абсолютно новой федерации с новыми людьми и незапятнанной репутацией.

У Олега Матыцина есть отличная возможность начать карьеру министра с сильного и грамотного хода, который сразу принесёт ему массу сторонников как среди спортсменов, так и в болельщицкой среде.