Ирландский велогонщик Сэм Беннет из команды Deceuninck-QuickStep выиграл первый этап «Тур Даун Андер» (Santos Tour Down Under), стартовой многодневной гонки нового сезона Мирового тура.
Вторым к финишу пришёл бельгиец Яспер Филипсен (UAE Team Emirates), третьим — словак Эрик Башка (BORA-hansgrohe).
Протяжённость первого этапа Танунда — Танунда составила 150 км.
Ранее сообщалось, что сильнейший велогонщик России может сменить гражданство в случае, если санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ вступят в силу, писал NEWS.ru.
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