https://static.news.ru/photo/7d5ec748-3c23-11ea-ae2a-fa163e074e61_660.jpg Сэм Беннет Фото: Yuzuru Sunada/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирландский велогонщик Сэм Беннет из команды Deceuninck-QuickStep выиграл первый этап «Тур Даун Андер» (Santos Tour Down Under), стартовой многодневной гонки нового сезона Мирового тура.

Вторым к финишу пришёл бельгиец Яспер Филипсен (UAE Team Emirates), третьим — словак Эрик Башка (BORA-hansgrohe).

Протяжённость первого этапа Танунда — Танунда составила 150 км.

Ранее сообщалось, что сильнейший велогонщик России может сменить гражданство в случае, если санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ вступят в силу, писал NEWS.ru.