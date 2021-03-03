Первушин стал бронзовым призёром в преследовании на юниорском ЧМ по биатлон

https://static.news.ru/photo/c4254f40-7c31-11eb-a265-96000091f725_660.jpg Михаил Первушин Фото: IBU Junior Cup/twitter.com

Российский биатлонист Михаил Первушин завоевал бронзовую награду в гонке преследования на юниорском чемпионате мира в австрийском Обертиллиахе. Ранее он также завоевал бронзу в спринте.

Победителем стал француз Эмильен Клод, для которого это уже вторая медаль на этих соревнованиях. С тремя кругами штрафа он преодолел дистанцию в 12,5 км за 26.41,7 минуты. Серебряным призёром стал его соотечественник Эрик Перро, с одним кругом штрафа проигравший чемпиону 7,7 секунды. Первушин дважды промахнулся на первом огневом рубеже, после чего стрелял безупречно и уступил победителю 14,2 секунды.

Даниил Серохвостов совершил восемь промахов и финишировал 23-м.

Как писал NEWS.ru, на проходящем в австрийском Обертиллиахе чемпионате мира среди юниоров по биатлону российский спортсмен Михаил Первушин стал обладателем бронзовой медали в спринте. Успех биатлонисту принесла безупречная стрельба.