Союз биатлонистов России (СБР) подарил автомобиль Екатерине Халиуллиной, первому тренеру чемпиона мира Александра Логинова.
Как сообщает пресс-служба союза, таким образом её поздравили с днём рождения, а также чествовали как лучшего тренера сезона.
Логинов на чемпионате мира в Антхольце завоевал золотую и бронзовую награды. Кроме того, дочь Халиуллиной Анастасия победила в индивидуальной гонке среди юниорок на первенстве мира.
Ранее Халиуллина в интервью NEWS.ru заявила, что не контактирует со своим подопечным.
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