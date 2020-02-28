https://static.news.ru/photo/cec0e52e-5a20-11ea-98f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusbiathlon.ru

Союз биатлонистов России (СБР) подарил автомобиль Екатерине Халиуллиной, первому тренеру чемпиона мира Александра Логинова.

Как сообщает пресс-служба союза, таким образом её поздравили с днём рождения, а также чествовали как лучшего тренера сезона.

Логинов на чемпионате мира в Антхольце завоевал золотую и бронзовую награды. Кроме того, дочь Халиуллиной Анастасия победила в индивидуальной гонке среди юниорок на первенстве мира.

Ранее Халиуллина в интервью NEWS.ru заявила, что не контактирует со своим подопечным.