Первое золото и доминирование в фигурном: итоги олимпийского дня

Третий день Олимпиады можно назвать для России пока самым успешным. Он принёс первое золото. И есть все основания думать, что оно — первое из многих. Подведём итоги воскресенья и расскажем, каких успехов ждать в понедельник.

Герой дня без галстука

Это звание абсолютно заслуженно отходит Александру Большунову. До старта скиатлона он считался одним из претендентов на медаль, но уверенности в золоте не было и быть не могло. Как вообще можно быть уверенным в победе на дистанции 30 километров? На этом расстоянии случиться может что угодно с кем угодно. Как, например, случилось с главным конкурентом россиянина, Йоханнесом Клебо. Он неожиданно занял лишь 28-е место, после чего выругался, произнёс плохое слово.

А победа Большунова получилась безоговорочной, он оторвался от пришедшего вторым россиянина Дениса Спицова на целую минуту и 11 секунд. И такой результат кажется ещё более ценным, учитывая, что Александр упал на первом же спуске. Тогда подумалось, что это, может быть, не наш день. Но он оказался полностью нашим, в том числе благодаря Спицову тоже. Его серебро — также огромный успех.

Норвежцы попытались оспорить победу Большунова, подав на неё протест. Основанием для него стало то, что Александр во время смены лыж бросил свою палку в зоне замены Клебо. За это могут наказать дисквалификацией, но будем надеяться, что этого не случится. Ведь вся страна уже отпраздновала победу Александра, в том числе и он сам. 25-летний спортсмен даже ухитрился сломать пьедестал.

Камила Валиева Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

Догнали и перегнали Америку

Ещё один наш вид спорта на этих Играх — фигурное катание. Сейчас идёт командный турнир, и в воскресенье там произошло несколько важных событий. В частности, Камила Валиева заняла в нём первое место в короткой программе. За свою программу она получила 90,18 балла. В актив национальной команды прибавила 10 очков.

Свою лепту в общий результат внёс и Марк Кондратюк, который занял второе место в произвольной программе — это девять очков в копилку. Итого — сборная России опередила США в командном турнире. По итогам выступлений одиночников, танцоров и пар наша команда набрала 45 баллов. На втором промежуточном месте располагаются США — 42 очка, на третьем — Япония (39). Решающие соревнования в командном турнире состоятся 7 февраля. Начало — в 04:20 по московскому времени.

Бронза в свободном стиле

Поддержала медальный почин соотечественников российская фристайлистка-горнолыжница Анастасия Смирнова. Она в воскресенье добавила в общий командный зачёт бронзу. Дисциплина, в которой она заняла третье место, называется могул — там спортсмены спускаются на горных лыжах по бугристой поверхности, проходят по пути трамплины, на которых крутят сальто и различные трюки. Смирнова показала результат 77,72 балла. Золотая медаль досталась австралийке Джакаре Энтони (83,09), серебряная — американке Джелин Кауф (80,28).

Анастасия Смирнова Сергей Бобылев/ТАСС

Старты понедельника

7 февраля будет разыграно девять комплектов медалей. И на часть из них россияне будут претендовать. В первую очередь — в фигурном катании.

Фигурное катание

04:15 мск — командный турнир, пары, произвольная программа. Наши: Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

05:30 мск — командный турнир, танцы, произвольный танец. Наши: Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

06:35 мск — командный турнир, женщины: произвольная программа. Наши: Камила Валиева.

Итоговое золото российской команды кажется абсолютно неизбежным.

Гигантский слалом

09:30 — женщины, финал. За Россию выступят Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Полина Мельникова.

Конькобежный спорт

11:30 — 1500 метров, женщины. Тут за Россию выступят Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова. Фаворитами наши не являются, но определённые шансы на медали имеются.

Биатлон

12:00 — индивидуальная гонка, 15 км, женщины. Здесь за Россию побегут Евгения Буртасова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова. Шансы на медали не самые высокие, но надежда есть. Резцова — точно в последнее время была в хорошей форме.

Шорт-трек

15:46 — 500 м, женщины, четвертьфинал. За Россию выступят Елена Серегина, Софья Просвирнова. Здесь тоже есть шанс побороться за награды.

Прыжки с трамплина

15:51 — Смешанный командный турнир. Состав сборной России: Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов.