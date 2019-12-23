https://static.news.ru/photo/4ead9546-25b2-11ea-88ba-fa163e074e61_660.jpg «Локомотив-Кубань» Фото: lokobasket/twitter.com

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ баскетболисты подмосковных «Химок» в нынешнем сезоне выдали беспроигрышную серию из 11 матчей, а нанести первое поражение «жёлто-синим» сумел клуб из Краснодара «Локомотив-Кубань», который недавно возглавил Евгений Пашутин.

Причём кубанские «железнодорожники» праздновали победу на выезде, на площадке Баскетбольного центра Московской области — 94:89 (23:19, 23:21, 11:28, 37:21).

Самыми результативными в составе «красно-зелёных» стали Уилл Каммингс (19 очков и 5 подборов) и Миндаугас Кузминскас (18 очков и 7 подборов).

В составе хозяев лучшую результативность показали Алексей Швед (22 очка и 4 результативные передачи) и Джереми Эванс (13 очков).

Несмотря на первое поражение в сезоне, «Химки» продолжают уверенно лидировать в таблице Единой лиги ВТБ, имея 11 побед в 12 встречах. На втором месте расположился московский ЦСКА (9 побед в 12 играх), на третьем — «Локомотив-Кубань» (7 побед в 11 проведённых матчах).

Следующую игру в Единой лиге ВТБ подмосковная команда проведёт уже в новом году: 6 января «Химки» примут ЦСКА на «Арене Мытищи». Краснодарцы же успеют ещё раз сыграть на выезде в декабре — 28-го числа их ждёт в гости польский клуб «Зелена Гура».

Баскетболистки курского «Динамо» в четвёртый раз завоевали Кубок России, победив в финальном поединке УГМК из Екатеринбурга, писал ранее NEWS.ru.