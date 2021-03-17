Переворот в зимнем дворце: короля биатлона свергает дерзкий новичок

В пятницу в шведском Эстерсунде стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Уже можно констатировать, что, несмотря на пандемию коронавируса, все соревнования прошли по плану, а многие интриги будут сохраняться до последнего старта сезона. Не исключено, что именно воскресный масс-старт расставит все точки в противостоянии двукратного обладателя Кубка мира норвежца Йоханнеса Бё и 23-летнего дебютанта Стурлы Лэгрейда, ставшего главным открытием этого сезона. Для российских биатлонисток главной задачей будет отстоять максимальную квоту в шесть человек на олимпийский сезон в противостоянии с набравшими ход белорусками.

Пандемийные правила играют против Бё

После ухода в прошлом году Мартена Фуркада, казалось, что его преемник Йоханнес Бё если не воцарится на десятилетие, то в ближайшие лет пять к вершине точно никого не подпустит. Однако уход многолетнего конкурента ударил и по мотивации рыжего норвежца. В этом сезоне он сам не свой: часто ошибается на рубеже, проигрывает финишные разборки конкурентам и может, отбегав весь сезон в жёлтой майке лидера, упустить её на финишной прямой. Но ещё более неожиданным выглядит его главный соперник. Ещё полтора года назад имя Стурлы Лэгрейда знали только специалисты и глубоко погружённые в тему болельщики, год назад он только дебютировал в Кубке мира, а в нынешнем первом полноценном для себя взрослом сезоне не просто завоевал майку лучшего молодого спортсмена, но и имеет отличные шансы вырвать Большой хрустальный глобус из рук Йоханнеса. По одному показателю Стурла уже почти превзошёл своего визави: шесть побед в сезоне против четырёх.

Главный козырь Лэгрейда — это потрясающе стабильная стрельба — свыше 92%. Такая точность долгое время вообще была недосягаемой для биатлонистов и лишь в последние годы появились спортсмены, стабильно стреляющие точнее 90%. Кроме того на руку Лэгрейду и специальные правила на время пандемии. Так вычет очков за четыре худших старта вместо привычных двух, делают его уже сейчас теневым лидером. Бё-младший выйдет на старт спринта в жёлтой майке и в официальном зачёте имеет преимущество 26 очков, но если произвести вычеты уже сейчас, то перевес в шесть очков будет на стороне Лэгрейда. Однако решающее слово всё же будет за Бё. На данный момент быстрее своего соперника и если будет хорошо стрелять, должен решить исход борьбы в свою пользу. В противном случае будет создан уникальный за более чем 40-летнюю историю прецедент, когда спортсмен завоюет Кубок мира в свой первый полноценный сезон.

Стурла Лэгрейд Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Число против умения

Для женской сборной России главным стартом будет пятничный спринт, в котором во что бы то ни стало нужно отстоять пятое место в Кубке Наций. Преимущество над командой Белоруссии всего один балл, а потому от того три лучших спортсменки какой страны наберут больше очков в этой гонке будет зависеть, какая страна получит максимальное представительство в шесть человек в олимпийском сезоне. Очевидно что, максимальная квота — это и возможность обкатать молодёжь и проверить большее число кандидатов в олимпийскую команду. Если белорусы сейчас сами с трудом представляют, кого они включат в заявку из шести человек, то в России конкуренция запредельная и спортсменок среднего уровня хоть отбавляй. Проблемы только со звёздами, точнее с неумением их готовить.

В итоге и результат противостояния будет зависеть от количества и качества. В последнем белорусская команда нас превосходит. Динара Алимбекова носит синюю майку лучшей молодой гонщицы, Анна Сола завоевала медаль на чемпионате мира и в концовке сезона сильнее всех россиянок. Общий результат будет зависеть от выступления оставшихся нестабильных спортсменок Елены Кручинкиной и Ирины Кривко. Сборная России получила перед заключительным этапом подкрепление в лице Анастасии Гореевой и Анастасии Шевченко, завоевавших на Кубке IBU дополнительные квоты. Таким образом на старт спринта выйдет сразу восемь россиянок. Вероятность того, что три из них смогут достойно пробежать выше, чем если бы их, к примеру, было четверо. Так в 2012 году получившая дополнительную квоту Марина Коровина помогла России завоевать Кубок Наций в последний раз в истории.

Дебют великой лыжницы Стины Нильссон

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, обладательница малого спринтерского Кубка мира — это всё актуальные достижения 27-летней шведки Стины Нильссон в лыжных гонках в последние пять лет. Лыжницы такого калибра не переходили в биатлон, наверное, со времён Анфисы Резцовой, зато времена с тех пор заметно изменились. Если Нильссон перед началом сезона пророчили успешную карьеру в биатлоне, то сейчас восторженные голоса попритихли. Даже в гонках на Кубке IBU прославленная лыжница не показывает суперскоростей, уступая порой россиянкам из второй команды. Стреляет же она так, как и должна стрелять спортсменка, меньше года работающая с винтовкой.

Стина Нильссон Harald Deubert via www.imago-images.de/Global Look Press

Пока лучший результат Нильссон — восьмое место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Осрблье. Включение её в заявку на домашний этап Кубка мира — это скорее аванс на будущее, чем следование спортивному принципу. Однако будет интересно посмотреть на неё в сравнении с элитными биатлонистками. Сможет ли Стина хотя бы в гонку преследования отобраться? Понятно, что первый сезон уходит на поиск баланса между скоростью и стрельбой, а реальные перспективы шведки в биатлоне будут видны только через год.

Нужно ли женской команде омолаживание?

За выступлением 21-летних юниорок Гореевой и Шевченко будет интересно понаблюдать на фоне старожилов сборной, функциональное и психологическое состояние которых в конце сезона вызывает беспокойство. По сути это столкновение зимы и весны, сегодняшнего и завтрашнего дня в этой сборной. Смена Куклиной, Акимовой и Павловой на спортсменок этого поколения неизбежна, но произойдёт она резко и стремительно до Олимпиады или ветераны ещё докажут своё право на участие в главном старте четырёхлетия, будет зависеть в том числе и от этих стартов. Старший тренер Михаил Шашилов уже заявил в интервью, что готов в будущем более активно делать ставку на молодёжь.

Слава богу, молодежь стремится сюда. Они горят, подышать, посмотреть. Гореева и Шевченко будут готовиться в основе при любом тренере, за ними потянутся остальные. Я пытался всем доказать в начале сезона, что Гореева будет в тридцатке. Меня никто не поддержал, но она была в тридцатке. Даже если не получится сейчас, это нормально — молодость, волнение, всё нормально. Главное, чтобы они понимали, что в них верят, — говорил Шашилов в эфире канала «Матч ТВ».

Борьба за пьедестал

В тени противостояния двух норвежцев за Кубок мира остаётся борьба за третье место, в которой француз Кентен Фийон-Майе попытается разбавить компанию скандинавов на итоговом подиуме, потеснив самого опытного представителя норвежской команды Тарьея Бё, который ещё десять лет назад завоёвывал Кубок мира. Пока на стороне француза небольшое очковое преимущество, набранная к концу сезона отличная форма и успешные выступления в Эстерсунде в прошлые годы, где он впервые завоевал медали чемпионата мира.

Тириль Экхофф досрочно за этап до финиша стала обладательницей женского глобуса, а второе место также с большим преимуществом удерживает её подруга по команде Марте Услбу-Рёйселлан, однако заключительное место на пьедестале пока вакантно. Лидер Кубка мира в начале сезона шведка Ханна Эберг сейчас устала и чувствует себя не в своей тарелке, а потому потеснить её может набравшая ход немка Франциска Пройсс. Для каждой из этих девушек попадание в тройку лучших станет первым в карьере.