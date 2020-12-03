Перенесший коронавирус биатлонист прокомментировал первую гонку сезона

Российский биатлонист Антон Бабиков, сдавший положительный тест на коронавирус перед стартом сезона, прокомментировал своё выступление в дебютном старте этого сезона на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.
Изначально была задача не бросаться, постараться пройти первый круг с запасом. Мы понимаем, что люди постоянно тренировались, прошли через соревнования и поддерживать их скорость будет трудно. По гонке не хватило организму жёсткой работы. С одной стороны, доволен, как разложил силы, но если бы я бросился на максимуме с первого круга, могло бы быть совсем плохо и по результату и для организма. В стрельбе мне не хватило практики в последние дни. Холостой тренаж не позволил сохранить этот навык. Надеюсь теперь показать свою боеспособность в пасьюте, — рассказал Бабиков NEWS.ru.
В спринтерской гонке Бабиков допустил два промаха и занял 55-е место.
Как писал NEWS.ru, российский биатлонист Антон Бабиков, пропустивший первый этап из-за положительного теста на COVID-19, рассказал как поддерживал форму во время вынужденной изоляции.