Перегрузка или перезагрузка: ЦСКА нужна волшебная кнопка

Многие считали, что баскетбольному ЦСКА в сезоне 2020/21 не будет равных. Да и неудивительно — команда укрепилась лучшими игроками Евролиги — Николой Милутиновым и Торнике Шенгелией, подписала новый трёхлетний контракт с американским защитником Майком Джеймсом. Но, как часто бывает, на словах ты Лев Толстой, а на деле выходит непонятно что. NEWS.ru объясняет, что происходит с грандом.

С начала сезона «красно-синим» было непросто найти свою игру: ЦСКА то и дело сдавал последние десятиминутки, хотя в большинстве матчей удерживал инициативу на протяжении трёх четвертей. Тем не менее к середине чемпионатов, когда ситуация вроде бы нормализовалась, «армейцы» снова оказались сломленными. Сначала внутренняя химия была нарушена Майком Джеймсом. Никто до сих пор не знает, что же случилось на самом деле и почему спортсмен был отстранён от матчей. После он и вовсе не пришёл на игру команды, когда поддержка была необходима, как глоток свежего воздуха. История в итоге разрешилась — Джеймс вернулся, принёс извинения команде, объяснил своё поведение. Но в этот же момент стало известно о травме плеча Николы Милутинова, который выпал из обоймы до конца сезона. Интересное совпадение, конечно.

Совершенно очевидно, что потеря двух лидеров Евролиги одновременно стала бы колоссальным ударом. А тут ещё и Торнике Шенгелия пропустит несколько игр из-за травмы.

Но ЦСКА начал рассыпаться немного раньше, когда троица ещё активно действовала на паркете. Вспомнить хотя бы матч с «Басконией» в гостях (95:93) или с «Барселоной» дома (75:88), где заключительная четверть заставила всех округлить глаза. После победы над «Альбой (71:68) возникла лёгкая надежда на улучшение, хоть и проблемы последней десятиминутки не оставляли в покое. Однако она пропала после новых травм и следующих поражений «Баварии» (66:69) и «Валенсии» (103:105).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причём, самое забавное заключается в том, что «Валенсию» совсем не назовёшь главным претендентом на победу в Финале четырёх, хоть клуб и является безоговорочным кандидатом на зону плей-офф. И Шенгелия, и Клайберн (который то появляется, то пропадает из-за крестов) делали всё, чтобы «красно-синие» не упустили победу. Но сил снова не хватило.

Все эти поражения можно оправдать — соперники хороши и серьёзны. Но вот проигрыши «Зелёной Гуре» (90:93), а уж тем более «Калеву» (102:107), который занимает предпоследнюю строчку Единой лиги ВТБ, объяснить невозможно. Более того, ЦСКА впервые в этом сезоне пропустил во внутреннем чемпионате более 100 очков — это тотальный антирекорд. Все слова главного тренера Итудиса про тяжёлый календарь вызывают лёгкую улыбку. Сильнейший клуб России жалуется на плотный календарь? Как будто ЦСКА первый год так играет.

Что эстонцы, что поляки ранее никогда не обыгрывали «армейцев». Давайте объективно: эти команды — не уровень «красно-синих». И предыдущие результаты это доказывают.

ЦСКА потерялся впервые с 2014-го года. Коллектив с того времени не допускал четыре поражения подряд («Бавария», «Валенсия», «Зелёна Гура», «Калев»). И если это не похоже на кризис, тогда как это охарактеризовать?

Честно говоря, слышать каждый раз о нехватке сил на последние четверти немного поднадоело. Невозможно играть на одном уровне все 40 минут? Верно. Но и заключительные 10 минут практически регулярно «сливать» тоже нельзя. Эту проблему видят все, кроме тренерского штаба.

При этом сколько ни возмущайся из-за последних результатов, нужно понимать, что сезон обоих турниров не сдан. В самом начале соревнований ЦСКА проиграл «Барселоне», «Црвене Звезде» и «Альбе» в Евролиге. Сразу после этого коллектив явно разозлился и выдал рекордную серию побед — 12. Сейчас может произойти то же. И двухнедельная пауза в Евролиге и Единой лиге ВТБ должна пойти только на пользу. К тому же все скандальные истории завершились, а Джеймса отпустили домой в США.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Победа в регулярке — это не то, чем стоит гордиться, а уж тем более к чему стремиться. Чем больше сил удастся сохранить перед плей-офф, тем лучше. В 2018 году «красно-синие» уже сталкивались с похожей проблемой. Весь январь 2019-го напоминал страшный сон. В итоге к плей-офф команда подошла на втором месте, а в финале ребята Итудиса обыграли «Анадолу Эфес» (91:83) в удивительнейшей борьбе.

Возможно, ситуация повторяется, только с одним нюансом — в сезоне-2018/19 ЦСКА выгрызал победу в последних четвертях. Если же сейчас «армейцы» продолжат проваливать четвёртые десятиминутки, то история может принять неожиданный поворот. И уж точно не самый приятный.

Пока нам приходится наблюдать явную потерю командного духа, а давление со всех сторон только усиливается. И красную кнопку с надписью «перезагрузка» нужно срочно отыскать.