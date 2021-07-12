Пекин зовёт: зачем Кихира перешла к бывшему тренеру Медведевой

Вот уже несколько сезонов нашим фигуристкам нет равных на мировой арене. В преддверии Олимпиады-2022, естественно, представительницы из России являются главными фаворитами Игр. Однако в борьбу за медали с нашими девочками может вмешаться Рика Кихира. Накануне стало известно, что японка присоединилась к группе Брайана Орсера. Сможет ли помочь известный канадский специалист японке? Пора ли нам начать беспокоиться?

Фигуристка больших возможностей

Рика Кихира знакома российской публике не понаслышке. Вот уже несколько сезонов её называют главной и чуть ли не единственной конкуренткой мощного десанта чемпионок из России. Получила японка такой статус, естественно, не случайно.

С одной стороны, этому способствовали результаты: дважды становилась чемпионкой Японии, дважды брала золото на чемпионате четырёх континентов, один раз взбиралась на высшую ступеньку пьедестала в финале Гран-при, обходя Загитову и Туктамышеву, и много раз боролась за призовые места на мировых первенствах. Есть и другая сторона. Фигуристка имеет неплохую техническую базу: владеет тройным акселем и четверным сальховом.

Фигуристка больших провалов

Впрочем, слабых мест у японки тоже хватает. Кихира, пожалуй, является одной из самых психологически неустойчивых фигуристок во всём мире. Она может спокойно весь сезон идти на лидирующих позициях, но как только дело касается серьёзного турнира — всё, Рику не узнать. Нелепые ошибки, падения в программах и как итог упущенные медали крупных соревнований.

Рика Кихира rikaskate0721/instagram.com

Так было на чемпионате мира в Сайтаме в 2019 году, когда Рика пропустила вперёд девочек Тутберидзе и Медведеву (тогда ещё тренировалась в команде Орсера). Разница между третьим и четвёртым местом составила 0,31 балла.

Правда, выступление в Сайтаме — это ещё цветочки. Поездка в Стокгольм на последнее мировое первенство наверняка оставила у фигуристки куда менее приятные впечатления. Дело в том, что после короткой программы Кихира шла на втором месте, но в произвольной допустила так много ошибок, что в итоге заняла только седьмое место. При этом позволив обойти себя неизвестным широкой публике фигуристкам Ольге Микутиной (Австрия) и Луне Хендрикс (Бельгия).

Естественно, такой расклад событий меньше чем за год до Олимпиады не мог устроить фигуристку. Нужно было что-то менять. И она решила отправиться в Канаду к Брайану Орсеру.

Попытка номер два

Не лишним будет отметить, что это вторая попытка японки примкнуть к группе известного канадского специалиста. В июне 2020 года фигуристка объявила о переходе к Орсеру. Однако спустя месяц стало известно, что трансфер сорвался. Главная причина — ограничения, связанные с коронавирусом. Добраться до Cricket Club японка не могла. Единственным возможным на тот момент вариантом были занятия онлайн. Такой формат не подошёл Рике. И это нормально. Та же Женя Медведева вернулась в своё время к Этери Тутберидзе в том числе из-за неудобств, которые возникли в тренировочном процессе.

Впрочем, Рика всё-таки сменила тренера летом 2020-го года. Лишённая возможности отправиться в Канаду, она решила попытать своё счастье в Европе, примкнув к команде Стефана Ламбьеля в Лозанне.

К сожалению, интересный союз не дал ощутимых плодов. В техническом плане фигуристка не прибавила, в компонентном плане сильнее не стала. А случившееся необъяснимое фиаско в Стокгольме только усилило сомнения в целесообразности союза. В итоге проработав вместе меньше года, Ламбьель и Кихира прекратили сотрудничество.

Успеть всё

Теперь японку ждёт новый и очень ответственный этап в карьере (на этот раз трансферу вроде ничего не угрожает). Под руководством Брайана Орсера Рика будет готовиться к поездке в Пекин. Канадский специалист воспитал целую плеяду олимпийских чемпионов и призёров Игр. Это и Ханю, это и Фернандес, это и Ким (и далее по списку). Естественно, он знает, что необходимо сделать, чтобы спортсмен добился больших результатов.

Однако в случае с Кихирой есть одна небольшая загвоздка: до Игр в Пекине осталось пять месяцев. Каким бы ни был сильным специалист, тяжело за столь небольшой промежуток времени изменить спортсмена, сделать его более стабильным. Пример работы Орсера с Медведевой как подтверждение этим словам. За два с половиной года совместной работы кардинальных изменений в катании Евгении не произошло (тут мнения могут расходиться).

Рика Кихира YUTAKA/AFLO/Global Look Press

Понятное дело, что каждый случай индивидуален. Понятно, что Кихира уже имеет неплохую техническую базу. Однако пять месяцев — всё равно очень короткий срок для каких-либо перемен. А Рике они необходимы.

Правда, нас это обстоятельство не должно расслаблять. Случай сестёр Авериных показал, что доминирование российских спортсменов многим не по душе. Если кому-то придёт в голову притормозить наших фигуристок, то и на нестабильность Рики смогут закрыть глаза.