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Пекин отказался принять этап Кубка мира по биатлону в сезоне 2020/21

02:06, 14 ноября 2020 51
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 (23 февраля — 1 марта) не состоится в Пекине из-за коронавируса, сообщил Международный союз биатлонистов (IBU).

IBU отмечает, что отмена этапа связана со срывом тестовых соревнований, которые должны пройти в декабре 2020 года, но не состоятся из-за мировой пандемии коронавируса. Новая адаптированная программа тестовых соревнований была введена Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом и оргкомитетом Олимпиады в Пекине, передаёт ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru ранее, старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о ситуации в команде с заболеванием коронавирусом.

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