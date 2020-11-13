Пекин отказался принять этап Кубка мира по биатлону в сезоне 2020/21

https://static.news.ru/photo/d50aeeb4-2605-11eb-aa5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 (23 февраля — 1 марта) не состоится в Пекине из-за коронавируса, сообщил Международный союз биатлонистов (IBU).

IBU отмечает, что отмена этапа связана со срывом тестовых соревнований, которые должны пройти в декабре 2020 года, но не состоятся из-за мировой пандемии коронавируса. Новая адаптированная программа тестовых соревнований была введена Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом и оргкомитетом Олимпиады в Пекине, передаёт ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru ранее, старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о ситуации в команде с заболеванием коронавирусом.