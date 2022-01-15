Пьедестал наш: как российские фигуристки стали лучшими в Европе

Это было неизбежно. Камила Валиева стала новой чемпионкой Европы по фигурному катанию. Серебро и бронзу тоже застолбили за собой российские фигуристки. Аня Щербакова, выдав чистейший прокат, заняла второе место. На третьей строчке Александра Трусова, которая исполнила чисто два квада. Рассказываем, как российские фигуристки стали лучшими в Европе.

Сенсация в короткой

Результаты первого соревновательного дня у женщин подарили немало сюрпризов. По итогам короткой программы на промежуточном втором месте остановилась бельгийка Луна Хендрикс, оставив позади себя Александру Трусову и Анну Щербакову. И если отрыв от Русской Ракеты был в один балл, то от Ани — больше семи. Такой расклад ставил под сомнения российский пьедестал на чемпионате Европы. В произвольной программе необходимо было выжимать максимум. В первую очередь это касалось Ани.

Разминку сильнейших открывала Анастасия Губанова. Ещё в прошлом сезоне фигуристка выступала под российским флагом, но перед стартом олимпийского сезона она присоединилась к команде Грузии. К сожалению, фигуристке не удалось справится со своей программой (если быть точным, с каскадами в ней). А вот у Екатерины Кураковой, представляющей Польшу, прокат выдался куда более удачным. Элементов ультра-си у неё замечено не было, но всё остальное было исполнено чисто — уверенное пятое место.

Щербакова снова сотворила невозможное

Первой из российских фигуристок на льду появилась Аня Щербакова. Несмотря на череду неудачных выступлений, которая тянется с чемпионата России, перед произвольной программой в Таллине было чёткое ощущение, что чемпионка мира справится. Ведь это Аня! Девочка-боец. Сколько стартов она спасла в прошлом и нынешнем сезонах за счёт своего несгибаемого характера и умения собираться в ответственный момент! Сколько раз доказывала, что на неё можно положиться! И турнир в Таллине не стал исключением.

Щербакова начала программу с чистейшего четверного флипа. Каскад тройной лутц — тройной риттбергер, который был сорван в короткой программе, она также исполнила чисто. Ну а про остальные элементы нет смысла даже говорить. Всё было сделано на высшем уровне.

После финального аккорда музыкальной композиции Аня еле сдерживала слёзы. Этот прокат стоил ей немалых эмоций и сил. Судьи оценили выступление фигуристки на 168,27 балла (это личный рекорд Щербаковой), а суммарная оценка составила 237,42.

Аня не просто гарантировала себе место на пьедестале, но и окончательно закрыла разговоры о том, кто должен отправиться на Олимпиаду.

Трусова в погоне за четверными

Следом вышла на лёд Александра Трусова. Русская Ракета после короткой шла впереди Ани с запасом в пять с лишним баллов. Однако после такого мощного перформанса чемпионки мира нужно было в произвольной выкладываться по максимуму. И стоит сказать, что начало программы получилось очень удачным.

Фигуристка исполнила чистые квад-флип, квад-сальхов, но сразу после них последовали срывы. Сначала она уронила сольный четверной тулуп, а затем и лутц. К середине программы было видно, что фигуристку начали покидать силы. Но Саша всё-таки собралась и дожала концовку программы.

На этот раз номер под «Круэллу» получился не лучшим образом. Итоговая сумма за выступление составила 234,36 балла. Она не смогла обогнать Щербакову.

Хендрикс не справилась

Бельгийской спортсменке удалось совершить сенсацию в короткой программе, но повторить свой успех в произвольной она не смогла. Парад четверных в исполнении фигуристок из России всё-таки сделал своё дело. Падения и помарки сильно сказались на оценках Лууны. Хендрикс по сумме получила только 207,97 балла. Она проиграла и Щербаковой, и Трусовой.

Валиева дрогнула

От Камилы на этом турнире ждали только одного — победы. И она с этой задачей справилась. Правда, нужно признать, что произвольная в Таллине далась фигуристке непросто. Она впервые за очень долгое время сорвала тройной аксель, а также неуверенно исполнила ойлерный каскад. Впрочем, запас после короткой был настолько большим, что никакие ошибки не повлияли на итоговый результат: 259,06 — суммарная оценка. Камила Валиева — новая чемпионка Европы.

Следующая остановка — Пекин.