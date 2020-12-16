Печальное зрелище: каким будет чемпионат России по фигурному катанию

Ввиду отмены финала Гран-при и чемпионата Европы по фигурному катанию, многие связывают большие надежды с внутренним первенством, которое стартует в Челябинске через неделю. Чемпионат России действительно имеет все шансы стать последним большим турниром для фигуристов в этом году, но ждать из-за этого какой-то феерии точно не стоит. Есть ряд обстоятельств, которые очень сильно влияют на уровень соревнования. Что это за обстоятельства, рассказывает NEWS.ru.

С момента окончания Гран-при России по фигурному катанию прошёл почти месяц, но последствия этого турнира до сих пор витают в воздухе. Как мы помним, мощное выступление фигуристов в «Мегаспорте» в конце ноября и не менее мощное празднование на банкете имело не самый благоприятный исход. Большая группа лидеров, в число которых вошли Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, заразились коронавирусом. Непредвиденная эпидемия в стане сборной России обернулась тем, что многие фигуристы не смогли принять участие в заключительном этапе Кубка России и, как следствие, выдержать обязательный критерий для прохода на чемпионат России.

И если вопрос с попаданием на чемпионат страны урегулировали достаточно быстро и почти безболезненно — федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) ожидаемо допустила до главного соревнования сезона всех сборников, — то остальные проблемы по щелчку пальцев разрешить не удалось. А в чём, собственно, эти проблемы заключаются?

Дело в том, что лидеры сборной только-только начинают выходить из карантина. На днях появилась информация, что Елизавета Туктамышева приступила к тренировкам, вслед за ней возобновила подготовку Алёна Косторная. То, что фигуристы возвращаются в строй, — это замечательно. Однако большие сомнения вызывает их нынешнее состояние. Фигуристки две недели отсиживались дома, и теперь за считанное количество дней им придётся набирать форму. Успеют ли они восстановиться — вот главный вопрос.

Елизавета Туктамышева Александр Вильф/РИА Нвоости

Конечно, хотелось бы сказать, что две недели — это пустяки, что они профессиональные спортсменки, а значит, им будет достаточно нескольких дней, чтобы предстать в оптимальных кондициях, но в действительности всё намного сложнее.

За примером далеко ходить не надо. Этот сезон наглядно показал, насколько непросто бывает спортсменам зачастую набирать форму. Не будет преувеличением сказать, что большинство фигуристов даже к декабрю (то есть по прошествии половины сезона) не приблизились к своим лучшим кондициям и наполовину. Та же Туктамышева сумела выйти на более-менее серьёзный уровень только к концу ноября, а лидер прошлого сезона Косторная даже к середине сезона не смогла восстановить свой фирменный тройной аксель.

Есть у нас в том числе и примеры того, как тяжело давалось восстановление фигуристам после коронавируса. Первооткрывателем в этом отношении стала спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Положительный тест на COVID-19 у Владимира очень сильно повлиял на подготовку пары к сезону. Им неоднократно приходилось сниматься с этапов Кубка России. В итоге они доехали только до четвёртого старта в Казани. После которого, к слову, заболела уже партнёрша.

Все эти обстоятельства, к сожалению, вырисовывают не очень радостную картину. Вынужденная пауза, вызванная коронавирусом, может усугубить положение дел. Фигуристы рискуют не просто не набрать хорошую форму к чемпионату России, но и предстать в более ослабленном состоянии.

Смириться с положением дел можно было бы, если бы речь шла об одном-двух фигуристах, но мы имеем дело с целой группой лидеров. Представьте, главный старт страны по фигурному катанию и участие в нём принимают обескровленные спортсмены. Куда это годится?

Однако возможное низкое качество прокатов — это только одна из многочисленных проблем. Есть и более опасный сценарий в этой истории. Очевидно, что сейчас большинство фигуристов, недавно переболевших коронавирусом, форсируют подготовку к чемпионату России. Подобный подход имеет все шансы обернуться впоследствии повторными заболеваниями или рецидивом травм.

Впрочем, может быть, за некоторых спортсменов переживать в итоге и не придётся. Есть большая вероятность того, что до Челябинска не доедет в итоге большая группа спортсменов (да-да, одной Евгенией Медведевой список может не ограничится.) До сих пор неизвестно, приступил ли к тренировкам Дмитрий Алиев, по-прежнему продолжают лечиться пара Синицина и Кацалапов, состояние спортивных дуэтов Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский тоже остаётся загадкой. Ввиду ограниченного количества времени, спортсмены могут задаться очень логичным вопросом: «Для чего форсировать подготовку к чемпионату России, рисковать своим здоровьем, если, по сути, нынешний розыгрыш внутреннего первенства ничего не решает?»

Обычно чемпионат России является отборочным турниром на международные соревнования второй половины сезона. После отмены практически всех больших турниров первенство страны утратило одну из главных своих функций. Да, чемпионат мира пока ещё стоит в расписании, но, во-первых, за три месяца может произойти всё что угодно. А во-вторых, в случае необходимости ФФККР найдёт способ, как привезти на чемпионат мира сборников. Поэтому спортивные последствия от пропуска чемпионата России могут быть минимальными.

Если собрать все вводные воедино, то мы получаем следующую картину. Чемпионат России по фигурному катанию в этом году грозится стать сборищем ослабленных и лишённых мотивации спортсменов, большая часть из которых вообще может отказаться от участия в турнире.

Конечно, всегда хочется верить в лучший исход, но пока всё говорит о том, что чемпионат России не станет мощным заключительным аккордом нынешнего сезона.