https://static.news.ru/photo/4a3eff7a-ddde-11e9-99fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА проведёт домашние матчи Евролиги против «Олимпии» (26 декабря) и «Панатинаикоса» (3 января) в калининградском Дворце спорта «Янтарный».

ДС «Янтарный» является домашней ареной женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининградская область), а также принимает домашние матчи мужской и женской волейбольных сборных России. В настоящий момент арена проходит процесс лицензирования Евролигой.

В нынешнем сезоне мы оказались заложниками позднего согласования расписания Евролиги: только в минувшем июле определился календарь матчей, и к этому времени не только «Мегаспорт» и УСК ЦСКА, но и другие московские арены были уже забронированы под различные мероприятия, — передаёт слова президента ЦСКА Андрея Ватутина пресс-служба московского клуба.

Ватутин рассказал, что в ЦСКА поступило около десятка предложений из разных городов России и из-за рубежа, но Калининград оказался лучшим вариантом.

Калининград обладает отличной ареной, при этом в регионе нет профессиональной баскетбольной команды — именно по этой причине мы рассматривали, в первую очередь, «небаскетбольные» города России. Мы рассчитываем не просто провести пару матчей, но и дать толчок развитию нашего вида спорта в городе и области, — добавил Ватутин.

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