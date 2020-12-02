Павлова первой из россиянок начнёт спринт на этапе КМ в Финляндии

https://static.news.ru/photo/e1b91646-3513-11eb-b6b6-fa163e074e61_660.jpg Евгения Павлова Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Женская программа второго этапа Кубка мира по биатлону открывается спринтерской гонкой на 7,5 км. Гонка начнётся 3 декабря в 18:30 мск.

Сборную России в Контиолахти (Финляндия) представят шесть спортсменок. Об этом гласит стартовый протокол, размещённый Международным союзом биатлонистов (IBU) в Twitter.

Первыми из россиянок на трассу уйдут Евгения Павлова (№ 19) и Ульяна Кайшева (№ 20). Также участвуют в спринте Ирина Казакевич (№ 38), Светлана Миронова (№ 49), Тамара Воронина (№ 84) и Анастасия Гореева (№ 89).

Женский зачёт Кубка мира после первого этапа возглавляет шведка Ханна Эберг (96 очков). Её соотечественница Юханна Скоттхайм (91) идёт второй, а прошлогодняя чемпионка Доротея Вирер из Италии (79) пока третья.

Рейтинговые очки успели набрать пять россиянок. Лучшая из наших — Ульяна Кайшева (41) — занимает только 16-е место. Далее в рейтинге расположились: Светлана Миронова (23) — 33-я, Тамара Воронина (14) — 39-я, Евгения Павлова (14) — 40-я и Ирина Казакевич (13) — 41-я.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ханна Эберг одержала победу в спринте на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Шведка показала лучший ход на дистанции и стреляла без промахов, закончив гонку с результатом 21.01,4. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. С одним кругом штрафа она заняла 18-е место. Ульяна Кайшева, также допустившая один промах, финишировала 27-й.