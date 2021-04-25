Пары на прокачку: справится ли Тутберидзе с новым большим вызовом

Вот уже несколько дней не прекращаются разговоры о возможном новом витке в тренерской карьере Этери Тутберидзе — сотрудничестве со спортивными парами. Предмет для обсуждений дала сама наставница. Во время передачи «Вечерний Ургант», гостями которой не так давно стал тренерский штаб «Хрустального», Этери Георгиевна недвусмысленно намекнула, что готова работать со спортивными парами. Давайте разберёмся, насколько это хорошая идея.

У Тутберидзе уже тренируются парники

Вообще, история с парниками в «Хрустальном» началась ещё до программы «Вечерний Ургант». Один из ведущих спортивных дуэтов России Евгения Тарасова и Владимир Морозов вот уже почти месяц тренируются на катке в школе «Самбо-70» и выступают в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» с постановкой хореографа Даниила Глейхенгауза. Это интересное обстоятельство сразу же многих натолкнуло на мысль, что подобный тандем образовался не случайно.

Evgeny Sinitsyn/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Окончательно в этом убедиться позволил визит в качестве гостей фигуристов Тарасовой и Морозова наряду с остальными учениками Тутберидзе к Ивану Урганту. И хоть действующий тренер пары Максим Траньков говорит о том, что они продолжают сотрудничество, вариант с Тутберидзе исключать всё-таки не стоит.

Проблемная дисциплина

В том самом эфире у Урганта Тутберидзе не просто намекнула, что ей было бы интересно поработать с парами, но и рассказала почему. Оказывается, в дисциплине, с которой ранее прославленный тренер никак не взаимодействовал, очень много проблем.

Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперёд, а какие-то пары остались, — прозвучал строгий приговор от Тутберидзе.

Отталкиваясь от этих слов, можно сделать вывод, что Этери Георгиевна готова бросить силы на спасение парного катания, как когда-то спасла российскую женскую одиночку. А сможет ли?

В парах нет детей

В пользу Тутберидзе говорит её статус. Это человек, который изменил женскую одиночку, вывел её на невероятный уровень. Вот уже несколько лет пьедесталы всех значимых международных турниров остаются за ученицами Этери. Но проблема в том, что успехи «Хрустального» распространяются только на женскую дисциплину. В остальных видах они «выстреливают» не так часто — в команде Тутберидзе есть несколько перспективных мужчин и юношей, но пока они добиваются результатов не на постоянной основе. А со спортивными парами Тутберидзе и вовсе не взаимодействовала никогда.

Конечно, отсутствие опыта — самый очевидный аргумент в отношении того, почему пары и Тутберидзе — это спорный тандем. Разное направление, разные подходы — это всё понятно. Но корень проблемы кроется всё-таки не в отличиях одной дисциплины от другой и не в отсутствии опыта.

Проблема в том, что парное катание — это возрастная дисциплина. Нынешним лидерам сборной России в спортивных парах от 18 лет, а Тарасовой и Морозову давно перевалило за двадцать. Имея в виду, что основных успехов ученицы Тутберидзе добились в возрасте до 18 лет, очень интересно, как прославленный тренер собирается ставить на ноги парных «пенсионеров».

Борьба за внимание

Второй момент, на который необходимо обратить внимание, — это огромное количество учеников в группе Тутберидзе. На данный момент на катке в «Хрустальном» тренируются как минимум 12 человек (это без учёта Алины Загитовой и Евгении Медведевой, спортивной пары Тарасова/Морозов, танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин, которые числятся в «Хрустальном», хоть их тренирует другой наставник).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не станет ли тесно всем на одном катке, если в «Хрустальном» случится ещё наплыв спортивных пар? И тут невозможно не вспомнить, что все «беглянки» Тутберидзе основной причиной своего побега называли большое скопление фигуристов на льду и постоянную борьбу за внимание Тутберидзе.

И если проблему с катками можно разрешить безболезненно, то как быть без должного внимания, непонятно. Любой новый незнакомый проект требует большей концентрации и времени. Следующий сезон — олимпийский, и это явно не самый подходящий период для экспериментов. Пройдёт Олимпиада — можно бросить новый вызов. Сейчас же это слишком рискованно. Даже для Тутберидзе.