«Панатинаикос» требует выплаты за участие в сезоне Евролиги

Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» потребовал от Евролиги незамедлительной выплаты денег за участие в сезоне-2019/20, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.
Генеральный менеджер «Панатинаикоса» Вассилис Партенопулос заявил, что клуб до сих пор не получил свою долю от доходов Евролиги и это мешает дальнейшему планированию. При этом от подчеркнул, что Евролига не сообщила клубам о своих дальнейших действиях относительно спонсорских и телевизионных соглашений, сообщает Eurohoops.
Ранее баскетбольная Евролига объявила о досрочном завершении сезона. Все участники нынешнего розыгрыша сохранят свои места. От России будет три клуба — ЦСКА, «Зенит» и «Химки», писал NEWS.ru.
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