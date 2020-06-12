«Панатинаикос» требует выплаты за участие в сезоне Евролиги

https://static.news.ru/photo/f7ba1206-acce-11ea-9a73-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo Sportphoto/Marcel Engelbrec/Global Look Press

Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» потребовал от Евролиги незамедлительной выплаты денег за участие в сезоне-2019/20, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

Генеральный менеджер «Панатинаикоса» Вассилис Партенопулос заявил, что клуб до сих пор не получил свою долю от доходов Евролиги и это мешает дальнейшему планированию. При этом от подчеркнул, что Евролига не сообщила клубам о своих дальнейших действиях относительно спонсорских и телевизионных соглашений, сообщает Eurohoops.

Ранее баскетбольная Евролига объявила о досрочном завершении сезона. Все участники нынешнего розыгрыша сохранят свои места. От России будет три клуба — ЦСКА, «Зенит» и «Химки», писал NEWS.ru.